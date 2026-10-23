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Dünya İngiliz The Guardian muhtemel bir yeni savaşı yazdı! İran saldırıya uğrarsa bölgedeki yapay zekâ tesislerini vuracak!
Dünya

İngiliz The Guardian muhtemel bir yeni savaşı yazdı! İran saldırıya uğrarsa bölgedeki yapay zekâ tesislerini vuracak!

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İngiliz The Guardian muhtemel bir yeni savaşı yazdı! İran saldırıya uğrarsa bölgedeki yapay zekâ tesislerini vuracak!

İran, olası bir ABD-İsrail saldırısına karşı Körfez genelinde petrol tesisleri, denizaltı kabloları, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının hedef alınabileceği mesajını verdi. Tahran yönetimi, yeni bir savaşı varoluşsal tehdit olarak değerlendirirken çatışmanın daha uzun süreceği ve daha geniş bir coğrafyaya yayılacağı uyarısında bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei, yeni bir ABD-İsrail saldırısı halinde Körfez’de yedi ülkeye kadar uzanan bölgede petrol tesisleri, denizaltı kabloları, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının hedef alınabileceğini söyledi.

İngiliz The Guardian’ın yazdığına göre; İranlı müzakereci Muhammed Bakır Galibaf’ın danışmanı Mehdi Mohammadi, İran’ın yeni bir savaşı varoluşsal tehdit olarak gördüğünü ve olası çatışmada “sıfır kırmızı çizgi” stratejisi izleyeceğini açıkladı. Mohammadi, yeni bir savaşın İran’ın rakiplerinin beklediğinden daha uzun süreceğini ve daha geniş bir coğrafyaya yayılacağını söyledi.

Rezaei, İran’ın ekonomik can damarları hedef alınırken bu saldırıları mümkün kılan ekonomik altyapının dokunulmaz kabul edilemeyeceğini belirtti.

ABD VE İSRAİL YENİ SALDIRI PLANLARI YAPIYOR

ABD ve İsrail, ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin ardından İran’a yönelik yeni saldırılar için ayrıntılı hedef listeleri hazırlıyor. Olası hedefler arasında füze tesisleri, petrol altyapısı ve nükleer tesisler bulunuyor.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır ile üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları cuma günü İstanbul’da İran, Yemen ve Filistin krizleri konusunda ortak politika geliştirmek üzere bir araya gelecek.

İran Devrim Muhafızları, çarşamba günü Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan dört ticari gemiyi aynı anda vurduğunu ve üç başka geminin mayınlara çarptığını açıkladı. Gemilerin sayısı ve saldırıların ayrıntıları bağımsız olarak doğrulanmadı.

Donald Trump son dört ayda İran’a yeniden saldırılması yönündeki planlardan yedi kez geri adım attı ancak diplomatik görüşmelerdeki çıkmaz yeni bir askeri harekât seçeneğini yeniden gündeme taşıdı.

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