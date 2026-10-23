Tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Van’ın Gürpınar ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Çavuştepe Mahallesi yakınlarında 30 AAH 872 plakalı minibüs ile 13 ABC 402 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya savrulan iki araçtaki 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden yaralının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23