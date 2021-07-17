Teşrik kelimesi Arapça’da etleri doğrayıp, kurutmak manasına gelirken, tekbir ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelir. Kurban bayramı yaklaşırken teşrik tekbiri ile ilgili bilgiler de merak kazandı. Namazadan sonra kaç defa teşrik tekbiri getirilir?

Tek namaz kılındığında teşrik tekbiri kaç kez söylenir okunur?

Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.

Misafirler teşrik tekbiri getirir mi?

Teşrik tekbirlerinin hükmü ve tahakkuk şartları konusunda ihtilaf edilmişse de, bu gibi konularda ihtilaftan uzak durularak amel edilmesi ihtiyata uygun olandır. Buna göre; erkek-kadın, misafir-mukim, hasta-sağlam herkes bu tekbirleri belirtilen günlerde her farz namazın ardından getirmelidirler.