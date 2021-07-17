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İSLAM Tek namaz kılındığında teşrik tekbiri kaç kez söylenir okunur?
İSLAM

Tek namaz kılındığında teşrik tekbiri kaç kez söylenir okunur?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra teşrik tekbiri getirilir. Peki, Tek başına namaz kılan bir kişi namazdan sonra kaç kez teşrik tekbiri getirir?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 20:40:00 -
Tek namaz kılındığında teşrik tekbiri kaç kez söylenir okunur?

Teşrik kelimesi Arapça’da etleri doğrayıp, kurutmak manasına gelirken, tekbir ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelir. Kurban bayramı yaklaşırken teşrik tekbiri ile ilgili bilgiler de merak kazandı. Namazadan sonra kaç defa teşrik tekbiri getirilir?

Tek namaz kılındığında teşrik tekbiri kaç kez söylenir okunur?

Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.

Misafirler teşrik tekbiri getirir mi?

Teşrik tekbirlerinin hükmü ve tahakkuk şartları konusunda ihtilaf edilmişse de, bu gibi konularda ihtilaftan uzak durularak amel edilmesi ihtiyata uygun olandır. Buna göre; erkek-kadın, misafir-mukim, hasta-sağlam herkes bu tekbirleri belirtilen günlerde her farz namazın ardından getirmelidirler.

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