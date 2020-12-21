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Gündem Tehditçi kurye yine uslanmadı
Gündem

Tehditçi kurye yine uslanmadı

İstanbul Tuzla'da daha önce polisi tehdit eden Cihan Aksu, bu sefer de bekçileri tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 03:52:00 -
Tehditçi kurye yine uslanmadı

Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, Gece Kartalları diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alına bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında denetim yapan Gece Kartalları diye bilinen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi.

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi.

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

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