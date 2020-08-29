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Dünya Tedirgin eden gelişme! Koronavirüse ikinci kez yakalandı
Dünya

Tedirgin eden gelişme! Koronavirüse ikinci kez yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, bu kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:31:00 -
Tedirgin eden gelişme! Koronavirüse ikinci kez yakalandı

Çin'den yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tedirgin eden bir gelişme yaşandı.

Amerika basınında yer alan bir habere göre; Hollanda, Belçika ve Hong Kong'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk kez bir ikinci defa koronavirüse yakalandı.

Nevada eyaletinde yaşayan bir erkek, Nisan ayında ölümcül koronavirüse yakalanıp şifa bulduktan sadece 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

Koronavirüse ilk yakalandığı dönemde hafif belirtiler gösteren 25 yaşındaki hasta, ikinci kez enfekte olduğu hastalığı daha ağır atlattı.

Konuya ilişkin Amerikalı uzmanlar, değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlar, iki kez ölümcül koronavirüs pandemisine enfekte olan hastadaki, ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu ifade etti.

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