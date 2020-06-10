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Aktüel

Tedavi için Mısır'dan getirilen Kovid-19 hastası Türk aile Tekirdağ'da taburcu oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:11:17 -
Tedavi için Mısır'dan getirilen Kovid-19 hastası Türk aile Tekirdağ'da taburcu oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Biçer ailesi, taburcu edildi.

Ambulans uçakla 2 Haziran'da Türkiye'ye getirilen Kader ve Veli Biçer çifti ile 3 çocuğunun, Tekirdağ Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Kovid-19 testleri negatif çıkan aile taburcu oldu.

Veli Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Evde 14 gün karantinada kaldıktan sonra yeniden hastaneye gideceklerini anlatan Biçer, "Eskiden köylere ambulans gitmezken şimdi Mısır'a gelen ambulans uçak bizi ülkemize getirdi. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.


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