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Ekonomi TED Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

TED Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

TED Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:44:00 -
TED Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TED Üniversitesi, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmekte.

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