TED Koleji ilkokul ve ortaokul öğrenci seçme sınavı ne zaman, başvurular ne zaman?

TED Koleji ilkokul ve ortaokul öğrenci seçme sınav başvurusu detayları. Aday başvuruları ve kayıt işlemleri online olarak yapılacaktır. Aday kaydı yaptıracaklar, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle http://www.meb.gov.tr ve http://www.tedankara.k12.tr adresindeki kılavuzu inceleyerek okul portalındaki Aday Başvuru Formu’nu dolduracaktır. Aşağıdaki tüm belgelerin PDF/JPG formatında elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

Aday öğrencinin; son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı,

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi,

Öğrenci belgesi (e-Devletten alınabilir).

Online başvurunun resmiyet kazanması ve geçerli olması için 26 Nisan 2021 saat 09.00’dan, 21 Mayıs 2021 saat 17.00’ye kadar Okul Müdürlüğünce sınav giriş belgesinin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun yapılmasından veli sorumlu olacaktır. Başvuru süreci, Aday Başvuru Formu’nda oluşturulan şifre ve adayın T.C. kimlik numarası ile http://portal.tedankara.k12.tr adresinden takip edilebilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

TED Koleji ilkokul ve ortaokul öğrenci seçme sınavı ne zaman?

Sınav; 13 Haziran 2021 Pazar günü TED Ankara Koleji Vakfı Okulları binalarında gerçekleştirilecektir. 2 ve 3. sınıflarda öğrenim göreceklerin sınavı saat 14.00’te başlayıp 60 dakika sürecektir. 4.sınıfta öğrenim göreceklerin sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika, 5.sınıfta öğrenim göreceklerin sınavı ise saat 10.00’da başlayıp 100 dakika sürecektir.

Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için 4 ve 5. sınıf öğrencileri en geç saat 09.20’de, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ise en geç saat 13.20’de sınav salonunda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi, en az iki adet siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

TED Ankara Koleji Vakfı özel ilkokul ve ortaokulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 29 Haziran 2021 Salı günü şifrenizle erişebileceğiniz okul portalından (http://portal.tedankara.k12.tr) ve http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.

TED Ankara Koleji Vakfı özel ilkokul ve ortaokulu sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın