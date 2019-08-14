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Team OG’nin şampiyonluğu belgesel oldu

Dota 2 takımı Team OG’nin ilham verici hikayesi belgesel oldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
Team OG’nin şampiyonluğu belgesel oldu

Dota 2 takımı Team OG’nin ilham verici hikayesi belgesel oldu. ‘’Against the Odds’’ belgeselinin özel lansmanı 7 Ağustos günü Red Bull Tv üzerinden gerçekleştirildi.


The International 8 Dota 2 şampiyonu ve espor tarihindeki en büyük para ödülü olan 11 milyon doları kazanan takım unvanına sahip Team OG’nin ilham verici hikayesi belgesel oldu. Bir grup oyun oynayan insanın nasıl bir efsane haline geldikleri ‘’Against the Odds’’ belgeselinde mercek altına alındı.


‘’Against the Odds’’ belgeseli, 5 espor oyuncusu ve koçlarının hiç şans verilmemesine rağmen nasıl başarıya ulaştıklarını anlatıyor ve sadece espor tarihinin değil, spor tarihinin de en sansasyonel geri dönüşüne imza attıkları yolculuğu gözler önüne seriyor. Belgeselde ayrıca Team OG takımının oyuncuları Johan “N0tail” Sundstein, Sébastien “7ckngMad” Debs, Jesse “JerAx” Vainikka, Anathan "ana" Pham, Topias “Topson” Taavitsainen ve koç Cristian “ppasarel” Banasean’in şampiyonluk yolundaki deneyimlerine ışık tutuluyor.


Belgeselin yönetmeni GrizzzlyMug ‘’Team OG takımının Sindirella hikayesi tadındaki başarısının ne kadar büyüleyici olduğunu gördük.’’ açıklamasını yaptı. Forbes dergisi internet sitesinde belgesel hakkında ‘’Against the Odd dünyanın en büyük espor turnuvasının perde arkasında neler yaşandığını gözler önüne seriyor ve espor tarihinin en dikkat çeken yolculuğunu anlatıyor’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
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