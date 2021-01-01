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Yaşam TDV’den Suriye’ye soba yardımı
Yaşam

TDV’den Suriye’ye soba yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalıp güvenli bölgelerdeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelere soba yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:14:00 -
TDV’den Suriye’ye soba yardımı

Açıklamaya göre, vakıf, Suriye’de kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine soba ve yakacak yardımında bulunuyor.

Ataşehir Müftülüğü ve TDV Ataşehir Şubesi tarafından “Çocuklar Üşümesin-Sıcak Bir İyilik” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere 750 kovalı soba yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Müftüsü ve TDV Ataşehir Şube Başkanı Şakir Pinal, kışın gelmesiyle birlikte çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin hayatlarının daha da zorlaştığını belirtti. Pinal, bu durumdan özellikle çocukların çok fazla etkilendiğini ifade etti.

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