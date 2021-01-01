TDV’den Suriye’ye soba yardımı

Açıklamaya göre, vakıf, Suriye’de kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine soba ve yakacak yardımında bulunuyor.



Ataşehir Müftülüğü ve TDV Ataşehir Şubesi tarafından “Çocuklar Üşümesin-Sıcak Bir İyilik” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere 750 kovalı soba yardımı yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Müftüsü ve TDV Ataşehir Şube Başkanı Şakir Pinal, kışın gelmesiyle birlikte çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin hayatlarının daha da zorlaştığını belirtti. Pinal, bu durumdan özellikle çocukların çok fazla etkilendiğini ifade etti.