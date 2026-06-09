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Gündem Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü
Gündem

Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü

Furkan Vakfı adı altında faaliyet yürüten ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir olan grubun mahkeme kararını etkilemeye yönelik oynamak istediği algı operasyonu çöktü.

Türk yargısını baskı altına almak ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarla zehirlemek isteyen şer odaklarının siber alanda başlattığı dezenformasyon taarruzu ellerinde patladı. Furkan Vakfı adı altında faaliyet yürüten ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir olan karanlık yapıların, mahkemeleri baskı altına almak ve kamuoyunu zehirlemek için siber alanda başlattığı dezenformasyon taarruzu ellerinde patladı.

Osmaniye’deki kritik bir davayı darmadağın etmek amacıyla X platformu üzerinden "Hâkim önceden hazırlanan kararla geldi, avukatlar darp edildi" yalanlarıyla sinsi bir propaganda yürüten şebekenin kirli tezgahı saniyeler içinde deşifre edildi.

Akit Medya’nın adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre; kaos oluşturmak isteyen Furkan Vakfı adı altındaki oluşumlar ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir şer odakları, bu kez de Türk yargısını siber ve fiziki abluka altına almaya çalıştı.

Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/729 Esas sayılı dosyasında yürütülen kritik yargılamayı sabote etmek isteyen şebeke üyelerinin, siber dünyada ve sosyal medya platformu X (Twitter) başta olmak üzere pek çok karanlık hesap üzerinden organize bir propaganda faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Devam eden davanın seyrini değiştirmek ve adalet mekanizmasını felç etmek isteyen grubun, sinsi bir plan dahilinde "Hâkim duruşmaya önceden hazırlanmış kararla geldi", "Yargılama tarafsız yürütülmüyor", "Sanıklar ve müdafileri mahkeme salonunda darp edildi" ve "Mahkeme kolluk kuvvetlerinin baskısı altında emirle karar verecek" şeklinde akıl almaz iddiaları paylaştığı belirtildi.

ALPARSLAN KUYTUL GRUBUNDAN YARGIYA SİNSİ KUMPAS

Ancak devletin siber ve hukuki radarına takılan bu hain algı operasyonunun saniyeler içinde çöktüğü öğrenildi. Yapılan derinlemesine incelemeler ve hukuki tespitler neticesinde; söz konusu iddiaların tamamen hayal ürünü ve gerçeğe aykırı olduğu, duruşma salonunda veya çevresinde kesinlikle hiçbir darp olayının meydana gelmediği aktarıldı.

Yargılama sürecinin tamamen usul hükümlerine ve hukuka uygun şekilde, şeffafça yürütüldüğü ifade edilirken; şebekenin mahkemeyi kilitlemek için öne sürdüğü "reddi hâkim" talebinin ve buna ilişkin tüm sinsi itirazların yetkili üst mahkemelerce didik didik değerlendirilerek reddedildiği belirlendi. Üstelik "hâkim önceden karar verdi" feryatları koparan grubun yalanının, mahkemede henüz hiçbir kararın verilmemiş olmasıyla tamamen havada kaldığı öğrenildi.

Kuytul grubunun, dosyaya ilişkin bu asılsız paylaşımlarla Mahkeme heyeti üzerinde ağır bir psikolojik baskı oluşturmayı, yargıyı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeyi ve kamuoyunda devlete karşı yanıltıcı bir algı meydana getirmeyi amaçlayan bir dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü net olarak belirtildi.

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Yorumlar

Adalet

Bu gibi münafık grupların Derin devlet tarafından alınıp kimsenin haberi olmadan kimse duymadan Sessizce yok etmesi lazım Belli ki bunlar ülkede fitre çıkarmak isteyen dış mihraplı siyonist oyunları Kuytul denen adam zaten İsrail Üniversitesi bitirmiş Türkiye sokulmuş gayrimüslimlerden . Müslüman gibi gözüken fitne çıkaran insanlar sayıları çok arttı bu tip insanların derin devlet neden müdahale etmiyor

Cengiz

Bu devletin işi zor,bir yandan kâfirler,bir yandan münafıklar saldırıyor , bunlara fırsat verilmemrli
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