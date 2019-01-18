TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması: "Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi. Merkez Bankasının zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı duyuruda, "Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariçtutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındakiyükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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