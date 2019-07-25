TCMB repo ihalesine teklif gelmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bugün düzenlediği repo ihalesine teklif gelmedi. TCMB, 1 Ağustos vadeli 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıştı.

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