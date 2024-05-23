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Ekonomi TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
Ekonomi

TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 13:49:00 -
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mayıs ve 27 Mayıs vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 200 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 100 milyar liralık 27 Mayıs vadeli iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 164 milyar 850 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarları 77 milyar 950 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.
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