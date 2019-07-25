TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları25 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13318
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05203
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3421
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1353
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5529
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2390
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5122
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24853
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11160
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40901
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00483
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9568
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08265
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85839
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72999
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00478
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04665
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01483
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01949
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10435
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3864
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29976
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34401
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7354
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4922
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05384
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1763
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01107
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18475
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6321
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22402
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0454
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6194
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8198
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