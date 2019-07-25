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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13318
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05203
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3421
BHDBAHREYN DİNARI15.1353
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5529
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2390
BRLBREZİLYA REALİ1.5122
CZKÇEK KORUNASI0.24853
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11160
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40901
KRWGÜNEY KORE WONU0.00483
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9568
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08265
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85839
HKDHONG KONG DOLARI0.72999
IQDIRAK DİNARI0.00478
ISKİZLANDA KRONU0.04665
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01483
HUFMACAR FORİNTİ0.01949
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10435
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3864
MXNMEKSİKA PESOSU0.29976
EGPMISIR LİRASI0.34401
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7354
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4922
RSDSIRP DİNARI0.05384
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1763
SYPSURİYE LİRASI0.01107
THBTAYLAND BAHTI0.18475
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6321
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22402
JODÜRDÜN DİNARI8.0454
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6194
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8198




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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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