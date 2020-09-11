TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09958
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07114
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3828
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.7481
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08780
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0272
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4998
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64597
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3992
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05793
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33201
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81169
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15341
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44409
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00627
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3866
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10119
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1707
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96076
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00624
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05454
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01744
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4444
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02471
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14320
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7932
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34903
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47248
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44437
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1002
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9848
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07505
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4474
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00592
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44406
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23764
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7190
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1306
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26661
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.3408
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5025
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1543
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25411
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9771