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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:38:24 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10012
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07084
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3989
BHD BAHREYN DİNARI 19.8214
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08813
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0347
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4784
BWP BOTSVANA PULASI 0.64798
BRL BREZİLYA REALİ 1.3938
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05797
CZK ÇEK KORUNASI 0.33146
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00051
MAD FAS DİRHEMİ 0.81164
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15365
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44564
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00629
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4109
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10156
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1675
HKD HONG KONG DOLARI 0.96430
IQD IRAK DİNARI 0.00626
ISK İZLANDA KRONU 0.05304
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01748
LYD LİBYA DİNARI 5.4719
HUF MACAR FORİNTİ 0.02458
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14272
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7916
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34376
EGP MISIR LİRASI 0.47437
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44562
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1100
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9763
RSD SIRP DİNARI 0.07478
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4573
SYP SURİYE LİRASI 0.00594
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44562
THB TAYLAND BAHTI 0.23821
TND TUNUS DİNARI 2.7253
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1384
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26846
OMR UMMAN RİYALİ 19.4376
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5413
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1961
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25504
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9592

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