TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10012
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07084
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3989
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8214
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08813
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0347
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4784
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64798
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3938
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05797
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33146
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81164
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15365
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44564
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00629
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4109
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10156
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1675
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96430
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00626
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05304
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01748
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4719
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02458
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14272
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7916
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34376
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47437
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44562
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1100
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9763
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07478
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4573
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00594
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44562
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23821
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7253
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1384
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26846
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.4376
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5413
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1961
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25504
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9592