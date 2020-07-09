TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09675
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06264
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0372
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1929
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8674
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9493
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2833
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05333
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29212
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71280
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13880
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40759
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2431
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09147
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0323
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88505
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00575
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04903
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01667
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9147
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02196
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12629
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6092
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30245
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42883
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9478
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7423
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06617
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9315
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21992
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4252
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9626
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25462
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8161
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6744
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9951
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23323
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5161