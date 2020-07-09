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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:16:47 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09675
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06264
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0372
BHD BAHREYN DİNARI 18.1929
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8674
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9493
BRL BREZİLYA REALİ 1.2833
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05333
CZK ÇEK KORUNASI 0.29212
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71280
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13880
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40759
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2431
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09147
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0323
HKD HONG KONG DOLARI 0.88505
IQD IRAK DİNARI 0.00575
ISK İZLANDA KRONU 0.04903
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01667
LYD LİBYA DİNARI 4.9147
HUF MACAR FORİNTİ 0.02196
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12629
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6092
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30245
EGP MISIR LİRASI 0.42883
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9478
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7423
RSD SIRP DİNARI 0.06617
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9315
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21992
TND TUNUS DİNARI 2.4252
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9626
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25462
OMR UMMAN RİYALİ 17.8161
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6744
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9951
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23323
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5161

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