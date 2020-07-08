TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09679
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06238
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0368
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1911
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8672
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9626
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2739
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05323
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28961
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71098
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13850
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40369
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2415
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09145
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0268
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88496
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00575
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04919
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01671
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9073
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02178
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12566
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6053
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30197
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42882
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9388
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7303
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06585
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9181
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21958
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4169
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9624
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25437
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8143
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6735
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9880
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23264
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4937