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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:05:08 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09679
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06238
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0368
BHD BAHREYN DİNARI 18.1911
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8672
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9626
BRL BREZİLYA REALİ 1.2739
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05323
CZK ÇEK KORUNASI 0.28961
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71098
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13850
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40369
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2415
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09145
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0268
HKD HONG KONG DOLARI 0.88496
IQD IRAK DİNARI 0.00575
ISK İZLANDA KRONU 0.04919
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01671
LYD LİBYA DİNARI 4.9073
HUF MACAR FORİNTİ 0.02178
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12566
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6053
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30197
EGP MISIR LİRASI 0.42882
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9388
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7303
RSD SIRP DİNARI 0.06585
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9181
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21958
TND TUNUS DİNARI 2.4169
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9624
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25437
OMR UMMAN RİYALİ 17.8143
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6735
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9880
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23264
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4937

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