TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09831
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06180
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0315
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1129
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8620
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9262
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3041
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05307
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28933
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70670
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13652
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39879
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00564
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2448
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08976
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0182
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88250
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00573
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05041
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01689
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8874
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02229
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12452
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5978
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30776
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42271
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9636
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7266
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06536
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9083
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01329
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21914
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4007
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9569
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25523
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7648
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6466
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9808
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23095
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4149