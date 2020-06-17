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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:58:14 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09831
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06180
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0315
BHD BAHREYN DİNARI 18.1129
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8620
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9262
BRL BREZİLYA REALİ 1.3041
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05307
CZK ÇEK KORUNASI 0.28933
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70670
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13652
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39879
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00564
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2448
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08976
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0182
HKD HONG KONG DOLARI 0.88250
IQD IRAK DİNARI 0.00573
ISK İZLANDA KRONU 0.05041
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01689
LYD LİBYA DİNARI 4.8874
HUF MACAR FORİNTİ 0.02229
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12452
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5978
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30776
EGP MISIR LİRASI 0.42271
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9636
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7266
RSD SIRP DİNARI 0.06536
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9083
SYP SURİYE LİRASI 0.01329
THB TAYLAND BAHTI 0.21914
TND TUNUS DİNARI 2.4007
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9569
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25523
OMR UMMAN RİYALİ 17.7648
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6466
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9808
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23095
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4149

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