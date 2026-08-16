Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın

Türkiye televizyon yayıncılığında yeni bir dönem başladı. Uydu güncellemenizi yapmadıysanız hemen yapınız.

Türksat'ın resmi açıklamasına göre, 2008 yılında hizmete alınan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları yeni nesil Türksat uydularına taşındı. Büyük geçiş 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirildi.

Geçişin ardından milyonlarca vatandaş, “Türksat 4A frekans ayarları”, “Türksat yeni frekans 2026”, “Türksat kanal güncelleme”, “televizyon kanalları neden çekmiyor?” ve “uydu kanal ayarı nasıl yapılır?” sorularına cevap aramaya başladı.

TÜRKSAT'TA YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ TAMAMLANDI MI?

Evet. Planlanan büyük aktarım 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirildi.

Ancak burada sıkça karıştırılan önemli bir ayrıntı bulunuyor: Gerçekleştirilen işlem Türksat 4A'nın hizmetten çıkarılması değil, Türksat 3A'daki yayınların yeni nesil uydulara aktarılması.

Türksat 4A yayın faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜRKSAT 3A NEDEN DEVREDEN ÇIKARILDI?

Türksat 3A, 2008 yılında hizmete alınmıştı. Yaklaşık 18 yıl boyunca Türkiye'nin uydu haberleşmesi ile televizyon ve radyo yayıncılığının önemli unsurlarından biri olarak görev yaptı.

Uydunun ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının daha yüksek kapasiteye sahip yeni nesil Türksat uydularına aktarılmasına karar verildi.

Bu geçişle uydu kapasitesinin daha verimli kullanılması ve Türkiye'nin yeni nesil yayın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

TELEVİZYONUNUZDA KANALLAR KAYBOLDUYSA NE YAPMALISINIZ?

Geçişin ardından en fazla merak edilen konu bu oldu.

Televizyonunuzda bazı kanallar kaybolduysa veya “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşıyorsanız ilk olarak cihazınızın TKGS desteğinin bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

VARSA İŞLEM YAPMANIZA GEREK KALMAYABİLİR

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) destekleyen televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin otomatik olarak güncellenmesi amaçlanıyor.

Bu nedenle TKGS aktif olan cihazlarda kullanıcıların tek tek frekans girmesine çoğunlukla ihtiyaç bulunmuyor.

Cihazın TKGS özelliği kapalıysa televizyonun:

Menü > Uydu Ayarları > TKGS > Güncelleme

veya modele göre benzer isim taşıyan bölümünden özellik etkinleştirilebilir.

Menü isimleri televizyon ve uydu alıcısının markasına göre değişebilir.

TKGS YOKSA KANAL TARAMASI YAPIN

Eski televizyon veya uydu alıcılarında TKGS bulunmayabilir.

Bu durumda kumandanızdan televizyonun ayarlar bölümüne girerek otomatik kanal taraması veya şebeke taraması gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Cihaza göre menü isimleri farklılık göstermekle birlikte genel olarak şu yol izlenebilir:

Menü > Kurulum > Uydu Kurulumu > Türksat > Kanal Arama > Şebeke Arama/Otomatik Arama

Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilmeli.

ÇANAK ANTENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

En fazla endişe edilen konulardan biri de çanak antenler oldu.

Türksat'ın açıklamasına göre yayınlar 42 derece Doğu yörünge konumundan verilmeye devam ediyor. Bu nedenle mevcut sistemleri uygun biçimde kurulmuş izleyicilerin yalnızca bu geçiş nedeniyle çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor.

Başka bir ifadeyle milyonlarca hanede yeniden çanak anten kurulması gerekmiyor.

“TÜRKSAT 4A FREKANSI” ARAMALARI ZİRVEYE ÇIKTI

Geçişin ardından internet kullanıcılarının en yoğun araştırdığı ifadelerden biri “Türksat 4A uydu frekansı” oldu.

Ancak tek bir “bütün kanalların frekansı” bulunmuyor. Türksat üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları farklı transponder ve frekans değerleri kullanıyor.

Türksat'ın güncel frekans listelerinde kanallar için frekans, polarizasyon, sembol oranı (SR), FEC ve kullanılan uydu ayrı ayrı gösteriliyor.

Bu nedenle yalnızca internetten bulunan rastgele bir frekans değerini televizyona girmek yerine TKGS veya şebeke taraması kullanmak, ihtiyaç halinde ise izlenmek istenen kanalın güncel yayın parametrelerini kontrol etmek daha sağlıklı sonuç verecektir.

AKİT TV İÇİN DE FREKANS AYARLARINA DİKKAT

Geçiş süreci ulusal ve yerel televizyon kanallarının yayın parametrelerini takip etmeyi daha önemli hale getirdi.

Akit TV başta olmak üzere izleyicilerin takip ettiği bir kanal geçiş sonrasında listede görünmüyorsa, öncelikle TKGS güncellemesi veya otomatik/şebeke kanal taraması yapılması gerekiyor.

Kanal hâlâ bulunamıyorsa ilgili televizyon kanalının güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin kontrol edilerek manuel arama yapılması gerekiyor.

GÖRÜNTÜ GELMİYORSA BU 5 NOKTAYI KONTROL EDİN

Geçiş sonrasında televizyonunuzda bazı kanallar görünmüyorsa sırasıyla şu kontrolleri yapabilirsiniz:

1- TKGS'yi güncelleyin: Cihaz destekliyorsa TKGS özelliğinin açık olduğundan emin olun.

2- Otomatik kanal taraması yapın: Uydu ayarlarından Türksat için yeniden tarama başlatın.

3- Şebeke aramasını açın: Cihazınız destekliyorsa şebeke/ağ aramasını aktif hale getirin.

4- Manuel frekansı kontrol edin: Yalnızca belirli bir kanal kayıpsa kanalın güncel yayın parametrelerini girerek manuel arama gerçekleştirin.

5- Sinyal seviyesini kontrol edin: Hiçbir kanal bulunamıyorsa sorun yalnızca frekans değişikliğinden kaynaklanmayabilir. Çanak anten, LNB, kablo veya uydu alıcısının kontrol edilmesi gerekebilir.

TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA YENİ DÖNEM

Türksat 3A'nın ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından gerçekleştirilen aktarım, Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki önemli teknolojik geçişlerden biri oldu.

Türksat, yeni nesil uyduların daha yüksek kapasite, güçlü kapsama ve daha verimli yayın altyapısı sağlayacağını belirtiyor. Yayınların aynı 42 derece Doğu yörünge konumundan sürmesi ise vatandaşların mevcut anten altyapısını kullanmaya devam edebilmesini sağlıyor.

Bu nedenle 16 Ağustos sabahından itibaren televizyonunda kanal eksikliği yaşayan vatandaşların öncelikle cihazlarında TKGS güncellemesi veya otomatik kanal taraması gerçekleştirmesi gerekiyor.