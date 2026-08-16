Sarımsağı yıllardır yanlış saklamışız! Bakteri yuvasına dönüşüyor: Mutfakların vazgeçilmez ürünleri...

Yiyecekleri pazardan, marketten aldığınız gibi buzdolabına kaldırıyorsanız hata yapıyor olabilirsiniz. Ancak her yiyeceğin buzdolabına giremeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Daha uzun süre taze kalır diye buzdolabına koyduğumuz yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek hem sağlığı hem de yemeklerin tadını mahvediyor. İşte buzdolabına konulunca tadı bozulan yiyecekler...

PATATES

Patates en lezzetli sebzelerden olsa da sağlık için göründüğü kadar masum değil. Çok çabuk bir şekilde bozulan patatesin içerisinde nişasta buzdolabının soğuğu nedeniyle şekerleniyor. Bu da patatesin pütürlü olmasına yol açıyor. Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında saklandığında kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir.

SARIMSAK

Hastalıklarla savaşmasıyla bilinen doğal antioksidan sarımsak, buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor.

DOMATES

Domatesi buzdolabında saklamak en sık yapılan yanlış arasında bulunuyor. Yapısı gereği sulu olan domates buzdolabındaki soğuk hava nedeniyle bozulabiliyor. Domatesin kabuğu kırıştıktan sonra bakteri üreterek sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor.

BAL

Oldukça yüksek fiyata alınan balların erkenden bozulma riski birçok kişiyi tedirgin ediyor. Bu nedenle ballar buzdolabında saklanıyor. Ancak balın son kullanma tarihi neredeyse hiç yoktur. Buzdolabına konulan bal kristalize olarak şekerleniyor. Bu da istenmeyen görünümlere ve tada sebep oluyor.

KAHVE

Kahvenin bayatlaması tüm kahve keyfini alıp götürüyor. Bu nedenle kahvenin daha taze olacağı düşüncesiyle genellikle buzdolabına konuluyor. Ancak soğuk ve nem kahvenin lezzetinin bozulmasına yol açıyor. Kahvenin tazeliğini uzun süre korumak için cam kavanozda serin bir yerde saklamanız gerekiyor.

FESLEĞEN

Nefis pesto sosunun vazgeçilmezi olan mis gibi kokan fesleğen dolaba girdiğinde tüm bu özelliklerini kaybediyor. Buzdolabındaki soğuk fesleğenin hızlıca solmasına neden oluyor. Bu nedenle fesleğinin bir bardak suyun veya kabın içerisinde beklemesi en doğru saklama şekli.

MUZ

Muzları buzdolabına koymak onların olgunlaşmasını engelliyor.

AVOKADO

Salataların vazgeçilmezi olan ve son yıllarda tüketiminde büyük artış görülen avokado da yanlış saklanan yiyecekler arasında bulunuyor. Buzdolabına konulan avokadonun tadı değişiyor ve olgunlaşamıyor.

Sarımsak, buzdolabının yüksek nemi ve soğuğu nedeniyle hızla filizlenip küflenebilir veya uygunsuz şekilde (örneğin oda sıcaklığında zeytinyağında) bekletildiğinde tehlikeli bakteriler (botulizm riski) üretebilir. Kabuklu baş sarımsaklar serin, kuru ve karanlık bir yerde (file veya kese kağıdında) saklanmalıdır.

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerden olan yemeklere tat veren güçlü bir bitkidir. Çorba, et, sos ve salatalarda çok kullanılır. Vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğrudan temin edilen taze sebze ve meyveler arasında olan sarımsak domates , patates zeytin fıstık, arpa, buğday mercimek patlıcan, biber, karpuz gibi mutfakta ürünlerin yanında vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Bu nedenle sarmısağa katkı sağlayan saklama koşulları bu uygulamayla ürünlerin doğrudan uzun süre saklamayı sağlıyor.

Sarımsak Saklarken Yapılan Yaygın Hatalar

Buzdolabına Koymak: Kabuklu bütün baş sarımsaklar buzdolabındaki nemden ötürü çabuk filizlenir ve lezzetini kaybeder.Naylon Poşette Tutmak: Hava almayan plastik torbalar içeride nem hapsederek küflenmeye yol açar.Oda Sıcaklığında Yağda Bekletmek: Soyulmuş sarımsakları dışarıda zeytinyağına basmak toksin ve bakteri oluşumuna zemin hazırlar.

Doğru Saklama Yöntemleri

Kiler Ortamı: Kabuklu sarımsakları serin, karanlık, kuru ve hava sirkülasyonu olan hasır sepet ya da kese kağıdında muhafaza edin.

Soyulmuş dişleri veya püre haline getirdiğiniz sarımsakları kilitli poşetlerde buzlukta uzun süre güvenle saklayabilirsiniz.

Buzdolabı Kullanımı: Yalnızca soyulmuş ve doğranmış sarımsakları kapalı kapta, zeytinyağı ile kaplayarak kısa süreliğine (2-3 gün) buzdolabında tutun.