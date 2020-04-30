TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10465
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06141
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1129
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4780
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8998
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8515
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3081
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05444
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27990
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70460
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13854
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38603
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00578
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1772
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09305
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0009
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90029
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00586
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04761
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01638
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9312
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02151
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12308
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6228
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29444
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44306
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0722
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6732
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06450
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9514
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01356
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21558
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4037
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9966
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25896
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1240
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8347
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9938
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23469
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2818