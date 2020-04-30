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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:49:32 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10465
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06141
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1129
BHD BAHREYN DİNARI 18.4780
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8998
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8515
BRL BREZİLYA REALİ 1.3081
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05444
CZK ÇEK KORUNASI 0.27990
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.70460
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13854
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38603
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00578
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1772
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09305
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0009
HKD HONG KONG DOLARI 0.90029
IQD IRAK DİNARI 0.00586
ISK İZLANDA KRONU 0.04761
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01638
LYD LİBYA DİNARI 4.9312
HUF MACAR FORİNTİ 0.02151
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12308
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6228
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29444
EGP MISIR LİRASI 0.44306
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0722
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6732
RSD SIRP DİNARI 0.06450
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9514
SYP SURİYE LİRASI 0.01356
THB TAYLAND BAHTI 0.21558
TND TUNUS DİNARI 2.4037
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9966
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25896
OMR UMMAN RİYALİ 18.1240
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8347
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9938
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23469
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2818

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