TCMB 33.7 milyar TL kâr payı avansı dağıttı
Olağanüstü Genel Kurulu'nu dün gerçekleştiren TCMB, toplantıda kabul edilen önerge sonucunda “İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” açıklamasında bulundu.19 Ocak 2019 Cumartesi 09:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerinden olan, bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz tarafından bu konuda bir önerge verildi. Önergeyle “Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden Ticaret Bakanlığı Kâr Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliği’nin 7. maddesi gereği, indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılmak üzere karar alınması” talep edildi. Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi. Toplantının ardından, Merkez Bankası, “İlgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL’lik kâr payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” açıklamasında bulundu.
YORUM YAZ