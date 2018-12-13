TCG Göksu'dan ateşlenen Şimşek hedef uçağı böyle vurdu

TF-2000 Hava Savunma Destroyerinde kullanılmak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar’ın (ÇAFRAD) Test Grubu, Kasım 2018’de TCG Göksu (F-497) Fırkateyninin helikopter pistine entegre edilmiş ve TCG Göksu testler için Karadeniz’e açılmıştı.

ÇAFRAD yönlendirdi

11-14 Aralık tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleştirilecek olan testlerden güzel haber geldi. 11 Aralık Salı günü ÇAFRAD, test amaçlı havada olan TUSAŞ ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemini tespit etti ve yine ÇAFRAD’ın yönlendirmesiyle TCG Göksu Fırkateyninden atılan Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Hava Savunma Füzesi, ŞİMŞEK Hedef Uçak Sistemini başarıyla vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Savunma Sanayii Zirvesinde yaptığı açıklama esnasında olayı doğrulayarak “ÇAFRAD Radarımızın yönlendirmesiyle bir hava hedefi (test) başarıyla etkisiz hale getirildi.” İfadelerinde bulundu.