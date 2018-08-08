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TCDD'den o iddialara cevap!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumun adının değiştiği yönünde çıkan haberleri yalanlandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:01
TCDD'den o iddialara cevap!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teşekkülün adının "Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü" olarak değiştiğine dair haberlere yer verildiği belirtildi.

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün demiryolu sektörünü düzenleyici kuruluş olarak kurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"162 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü kuruluşları arasında bulunan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün adı değişmemiştir. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 24 Nisan 2013 tarih ve 6461 sayılı Kanun ile 'demiryolu altyapı işletmecisi' olarak yapılandırılan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili teşekkülü olarak ve adı değişmeden faaliyetine devam etmektedir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde açıklandığı ve Bakanlığımız web sitesi organizasyon şemasında gösterildiği üzere TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ayrı kuruluşlar olarak yer almaktadır." 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:01
  1. TCDD

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