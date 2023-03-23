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Yerel TCDD Sakarya ve çevresindeki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapacak
Yerel

TCDD Sakarya ve çevresindeki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapacak

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:18:00 -
TCDD Sakarya ve çevresindeki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bilecik ve Eskişehir il sınırlarındaki gar ve istasyonlar arasında 20 Nisan'a kadar otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 'den yapılan açıklamada, 22 Mart-20 Nisan tarihlerinde Gebze-Adapazarı, Arifiye-Enveriye ve Halkalı-Muratlı gar ile istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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