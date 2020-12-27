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Gündem TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman?
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TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman?

TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşçi alımı başvurusunda gerekli belgeler nelerdir? Devlet Demiryolları (TCDD); Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre 60 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşçi alımı başvurular için son gün ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:14:00 -
TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman?

Devlet Demiryolları (TCDD); Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre 60 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Daha sonra sınava giren ve istihdam edilen adaylar TCDD tarafından belirlenen bölge müdürlüklerinde Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği ünvanı ile görev alacaklar.

TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

TCDD işçi alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde alınamaya başlayacak. Başvuru alımları, 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacak. Bu süreç içerisinde adaylar İŞKUR'daki ilanlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Başvuracak adayların meslek yüksekokullarının Makine, Elektronik Teknolojisi, Elektrik, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İşçi alımı başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru Formu, Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, Askerlik durum belgesi, KPSS Sonuç Belgesi, İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı olması gerekir.)

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