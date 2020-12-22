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Gündem TBMM'den 'Libya' kararı! Kabul edildi
Gündem

TBMM'den 'Libya' kararı! Kabul edildi

TBMM’de Libya’da görev yapan Türk askerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:27:00 -
TBMM'den 'Libya' kararı! Kabul edildi

Türk askerinin 18 ay daha Libya’da görev yapmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

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