TBMM'den 'Libya' kararı! Kabul edildi
TBMM’de Libya’da görev yapan Türk askerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Türk askerinin 18 ay daha Libya’da görev yapmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.
TBMM’de Libya’da görev yapan Türk askerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Türk askerinin 18 ay daha Libya’da görev yapmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23