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TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem için yemin edeceği sırada TBMM'ye gelişinde CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller ayağa kalkmadı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

CHP, HDP VE İP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın Meclis Genel Kuruluna girişinde AK Parti ve MHP'li vekiller ayakta karşılarken CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin ayağa kalkmaması dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
  1. İYİ Parti
  2. CHP
  3. HDP
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti
  6. MHP

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  • Emre BayındırEmre Bayındır14 dk önce
    Aslına bakarsanız bu hükümetin siyonizm destekli olduğuna inanıyorum ama, inşaAllah yanılıyorumdur. Eğer yanılıyorsam, çok güzel bir gelişme. Ümmet adına hayırlara vesile olacaktır. Yok eğer yanılmıyorsam, Allah sonumuzu hayretsin.
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