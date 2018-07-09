TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem için yemin edeceği sırada TBMM'ye gelişinde CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller ayağa kalkmadı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.
CHP, HDP VE İP'LİLER AYAĞA KALKMADI
Erdoğan'ın Meclis Genel Kuruluna girişinde AK Parti ve MHP'li vekiller ayakta karşılarken CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin ayağa kalkmaması dikkat çekti.
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