TBMM tatile girdi! HÜDA PAR'ın teklifi Ekim sonrasına kaldı
Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin tasarının yasalaşmasının ardından TBMM tatile girdi.
1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi beklenen TBMM Genel Kurulu, gündemin yoğun olması sebebiyle çalışmalarına devam etti.
Son olarak başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan tasarının görüşülüp kabul edildiği TBMM, 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.
30 Temmuz Salı günü itibariyle tatile giren TBMM'de, HÜDA PAR'ın soykırımcılara ilişkin hazırladığı yasa tasarısı görüşülmedi.
TBMM komisyonunda kabul edilen, “Gazze’deki soykırıma katılan çifte vatandaşların, vatandaşlıktan çıkarılması” ile ilgili yasa tasarısının oylaması Ekim sonrasına ertelendi.
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