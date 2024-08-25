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Gündem TBMM tarihinde böyle küfürbaz bir vekil görmedi
Gündem

TBMM tarihinde böyle küfürbaz bir vekil görmedi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:56:00 -

Mecliste İyi Parti'li Halil İbrahim Oral ile tartışan Cemal Enginyurt'un küfür ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda Cemal Enginyurt'un küfürlü sözleri duyuldu...

Meclis'te iyi Partili Halil İbrahim Oral ile sözlü tartışma yaşayan Cemal Enginyurt, akabinde ise öfkesine hakim olamadı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İyi Partili Halil İbrahim Oral ile sözlü tartışmasının ardından küfür etmeye başlayan Cemal Enginyurt'u diğer vekiller zor sakinleştirdi.

Küfürleri peş peşe sıralayan ve "Artistlik yapma" diyen Enginyurt'un o anları bir başka vekil tarafından kayda alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Cemal Enginyurt'un görüntülerde; öfkeden gözünün döndüğü, Allah'a varana kadar ağza alınmayacak şekilde küfürler ettiği görüldü.

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Yorumlar

kibarcik

zavllıherıf bundan ancak ........ olur nemiş mv lıgı buna mı kaldık beeee

Millet

Milletin vergileriyle maaş alan bu provakatör ülkenin milletin başına daha fazla bela olmadan vekillik ten atılmalı bununla mecliste olması millete zuldür.
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