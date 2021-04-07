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Gündem TBMM tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek
Gündem

TBMM tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 19:53:00 -
TBMM tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için resmi internet sitesinde duyuru yaptı.HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne, 22 Nisan Perşembe günü saat 18.00'e kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak.

Meclis'teki seçim süreci

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. Karma Komisyon, her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.

HSK üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.



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