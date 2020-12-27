TBMM ne zaman açılacak? | TBMM tatili ne zaman bitecek?
TBMM ne zaman açılacak? Meclisin açılacağı tarih belli mi? TBMM tatili ne zaman bitecek? 27 Aralık gecesi tatile girme kararı alan TBMM, çalışmalarına 1 aylık ara verdi. Peki, TBMM ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitecek?
TBMM Genel Kurulu, yoğun çalışma temposunun ardından 27 Aralık gecesi tatile girme kararı aldı. Genel Kurul çalışmalarına 1 aylık ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına yeni yılın ilk ayında yeniden başlayacağını duyurdu. Peki, TBMM ne zaman açılacak? Meclisin açılacağı tarih belli mi? TBMM tatili ne zaman bitecek?
TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanın Önlenmesi ile ilgili Kanun Teklifi kabul gördü. Kanun teklifi için 367 milletvekili oy kullandı. 254 kabul, 113 red oyu çıktı.
TBMM ne zaman açılacak?
Teklif görüşmelerinin ardından TBMM tatile girme kararı aldı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Ocak 2021 tarihinde açılacağını duyurdu.
Başkanvekili Bilgiç, teklifin yasalaşmasından sonra birleşimi, 26 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapanışı yaptı.