TBMM İçişleri Komisyon Başkanı boks antrenmanına katıldı

YENİ AKİT ANKARA

Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliğe katılan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç merkez ve ilçelerden çeşitli yaş grubundaki boksörlerin antrenmanlarını izleyerek sporculara başarılar diledi.

TBMM içişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliğe katıldı. Güvenç daha sonra Kahramanmaraş’taki genç boksörlerin antrenmanlarını takip ederek gençlerle fotoğraflar çektirdi. Güvenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç boksörlerle nasihatleri ile destek verirken çekildiği fotoğrafları paylaşarak, “Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinden, çeşitli yaş gruplarında müsabakalara hazırlanan 80 genç boksörümüzün çalışmalarını izledik. Bu uzun ve zorlu serüvende gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.