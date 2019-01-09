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TBMM Başkanı Yıldırım: Yaşanan zorluklar, değişime mecbur etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul ile ilgili projelerini anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de değinerek, "Yaşanan zorluklar, değişime mecbur etti" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
TBMM Başkanı Yıldırım: Yaşanan zorluklar, değişime mecbur etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul olmadan Türkiye olmaz. İstanbul kalkınmadan Türkiye kalkınmaz. Yerel yönetimlerde en önemli ilkelerden birisi katılımcılık ve şeffaflıktır. AK Parti yerel yönetimlerin değerini gücünü çok yakından bilen bir partidir.

16 Nisan 2017'de yapılan anayasa halk oylamasıyla 1982 anayasasında köklü bir değişikliğe gidilmiş ve bu değişiklikle birlikte Türkiye yönetim sistemini değiştirmiştir. Parlamenter sistem 95 yıllık sistem geride kalmış ve başkanlık sistemi halkımızın oylarıyla kabul edilmiştir.

Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak yüce meclisimiz bizi seçmiş bu onurlu görevi bize vermiştir. 

Şimdiki belediyecilik 4.0 belediyeciliktir.

Gençler Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var. 2000'den sonra doğanlar... 94'te olanları bilmiyorlar. Çöpler, sular akmıyordu. Onları ayıplamıyorum. Onlar o çileyi çekmediler. Kıyas imkanları yok. Kötüyle kıyas imkanları yok. Sanal futbol oyunu var diyorlar. Onlar yapay zekayı, robotları konuşmak istiyorlar. 

Bugünkü mesleklerin yüzde 50'si önümüzdeki 25 yıl sonra olmayacak. Yeni meslekler olacak.

Türkiye bugüne kadar 4 anayasa yapmıştır. Bu anayasaların hepsi millet için yapıldığı iddia edilse de hiçbirinin içine millet tam olarak girmedi.

Yaşanan zorluklar değişime mecbur etti.

Yeni sistemin getirdiği faydalar çok. Yeni sistemle karar verme süreçleri hızlandı. Yerel yönetimlerde kaynaklarda ciddi anlamda dikkatli olma ihtiyacı var.

İstanbul'da trafik problemi

Belediyelerin en büyük konusu trafik, alt yapı.Araçların değil, insanların taşınması esas.

Yeni sistemin getirdiği faydalar çok. Yeni sistemle karar verme süreçleri hızlandı. Yerel yönetimlerde kaynaklarda ciddi anlamda dikkatli olma ihtiyacı var.

İstanbul'da trafik problemi

Belediyelerin en büyük konusu trafik, alt yapı.Araçların değil, insanların taşınması esas.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  4. Yerel Yönetimler Sempozyumu

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