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TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil”

TBMM Başkanı Prof.

23 Mart 2019 Cumartesi 21:25
TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye üzerinde ekonomik olarak manipülasyon yapılmaya çalışıldığını belirterek, “Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil Türkiye’yi böyle bir formattan çıkarttık” dedi.


Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu’nda düzenlenen programa katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada meclis başkanı seçilmesinin üzerinden bir ay gibi bir süre geçtiğini, bu süre zarfında yurt içinde ve yurt dışı ziyaretleri yaptığını söyledi.


Özellikle yurt dışı temaslarında bazı ülkelerin Türkiye’den beklenti içerisinde olduğunu gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Şentop, “Çok daha net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye’ye dünyadaki birçok ülkeler başta kardeş ülkeler dost ülkeler olmak üzere, yeni dünya düzeninin dışa ittiği mazlum olarak anılan devletler hepsi Türkiye’ye gıpta ile bakıyor. Bir ilgi, alaka ile bakıyor. Türkiye’den beklenti içerisinde neden, Türkiye’nin yürütmüş olduğu uluslararası politikalar ilkeli duruşlar çatışmalarda aktif davranması ve mazlumların yanında yer alması ne pahasına olursun Türkiye’yi itibarlı ülke haline getirdi. Türkiye bugün kararı, görüşü, tavrı merak edilen beklenen bir ülke haline geldi. Bu da Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde. Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye’nin görüşlerini sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde, net bir şekilde söylüyor mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde koyuyor ve dünya barışını sağlayacak birtakım önerileri başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok yerde ortaya koyuyor” dedi.



“Manipülasyon yapılmaya başlandı”


Türkiye üzerinde ekonomik olarak manipülasyon yapılmaya çalışıldığını ve kur savaşları yaşandığını da sözlerine ekleyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Para piyasaları normalde mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Sabah başlıyor akşam 17’den önce kapanıyor piyasalar Türkiye’de. Dün dövizde bir yükselme başladı ne zaman başladı saat 18.00’den sonra başladı yani Türkiye’deki para piyasaları kapandıktan sonra başladı. Nasıl yükseliyor bu fiyat Türkiye dışındaki piyasalardan o saatlerde açık olan Londra başta olmak üzere Amerika’daki piyasalar açık olan piyasalardan Türk parası ile ilgili işlemler yapılıyor dövizle ilgili Türkiye’den alım satım talimatları veriliyor, işlemler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi içinde dövizle ilgili bir hareket yok çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalardan döviz kuru ile ilgili fiyatı yükseltecek birtakım işlemler yapılıyor manipülasyon dediğimiz şey bu. Manipülasyon yapılmaya başlandı bugün zaten tatil pazar günü tatil, tatil günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.



“31 Mart seçimlerine yönelik manipülasyon yapılmaya çalışılıyor”


Bu manipülasyonun sebebini de açıklayan Prof. Dr. Şentop, “Bunun sebebi nedir bunun sebebi çok açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye’de önemli olay nedir seçimler 31 Mart seçimleri buna yönelik olarak bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu tabi bizim bir yorumuz değil. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili 2008 yılında daha Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington’da bir kuruluş, eski bir kuruluş bir çalışma yapıyor strateji, savaş oyunları üzerinde faaliyetler çalışmalar yürüten bir kuruluş bir çalışma yapıyor o toplantıya katılan bir yazar, ekonomist bir kitap yazmış oradaki toplantılarda görüşülen şeyleri. Kitabın adı kur savaşları, döviz kuru Savaşları. 2008’de yapılan çalışmada konuşulan konu bu başka ülkelerin borsalarında para piyasaları üzerinde döviz kuru üzerinde tahviller hisse senetleri üzerinden bir savaş yürütülebilir mi?” şeklinde konuştu.



“Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil”


"Ekonomik savaşta askeri savaşta olduğu gibi ateşli silahlar kullanılmıyor" diyen TBMM Başkanı Şentop, “Ne kullanılacak, işte döviz kuru, tahviller hisse senetleri kullanılarak bir operasyon yapalım savaş oyununda da farklı ülkelerin Çin Rusya Brezilya gibi ülkelerin düşman olarak hasım olarak gösterildiği bazı savaş oyunları kurgulanmış onlar üzerinde çalışmalar yapılmış 2008 yılından itibaren döviz kuru üzerinden manipülasyonların nasıl yapılacağına dair çalışmalar yürütülmüş bunlar bir komplo teorisi bir yorum değil daha sonraki yıllarda bunların bazı ülkelerde uygulandığına denendiğini görüyoruz. Biliyoruz hatırlarsınız Türkiye yakın zamanda bundan birkaç ay önce Fırat’ın doğusuna bir operasyon yapmayı düşünüyordu çünkü Türkiye, Suriye’deki olayların neticesinde Suriye’de Türkiye sınırının Suriye sınırı tarafında bir otorite boşluğu oluştu. Bu otorite boşluğu terör örgütlerinin orada yuvalanmasını, kendilerini geliştirdikten, güçlendirdikten sonra da Türkiye’ye varlıklarını korumasına yol açabilir. Türkiye bu bakımdan önleyici harekatı benimseyerek kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına imkan vermeyeceğini söyledi. Bununla ilgili de iki operasyon yapıldı Suriye tarafına üçüncüsünü de Fırat’ın doğusuna yapacaktı Türkiye. Tam karar verildiği esnada ne dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı biz Suriye’den çekiliyoruz dedi. Onun Suriye’den çekilmesi terör örgütü YPG’nin, yani Türkiye’deki PKK’nın Suriye tarafındaki ismi YPG’nin Amerika’nın desteğini bırakması anlamına geliyordu. Amerikan desteğinin oradan çekilmesi anlamına geliyordu Türkiye orayı stabil hale getirebilmek için güvenli bölge haline getirebilmek için bir operasyon yapacaktı. Bu esnada çekiliyoruz deyince bu sefer farklı siyasetçiler, yazarlar Amerika’da görüş ortaya koyunca bir twit atmıştı yine Trump ne demişti eğer Türkiye oraya operasyon yaparsa ekonomik olarak Türkiye’yi batırırız demişti. Ne demek bu nasıl oluyor? İşte bu şekilde manipülasyonlarla kur savaşlarıyla planlanan arzu edilen şey. Tabii bunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bu sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke değil. Türkiye’yi böyle bir formattan çıkarttık Türkiye bu şekilde tehditkar yaklaşmaya çalışanlara ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce de verdik her zaman veririz bundan sonra da veririz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 21:25
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