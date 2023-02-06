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Yerel TBMM Başkanı Şentop: “Milletimize geçmiş olsun”
Yerel

TBMM Başkanı Şentop: “Milletimize geçmiş olsun”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 06:55:00 -
TBMM Başkanı Şentop: "Milletimize geçmiş olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin."

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