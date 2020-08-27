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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimi
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:53:06 -
TBMM Başkanı Şentop: "Libya'da uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, BAE, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimi
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