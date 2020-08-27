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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:44:44 -
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu.

Şentop ve Mişri'nin görüşmenin ardından basın toplantısı yapması bekleniyor.

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