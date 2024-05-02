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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Saadet Partisi Meclis Grubu'na ziyaret
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Saadet Partisi Meclis Grubu'na ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-05-02 14:41:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Saadet Partisi Meclis Grubu'na ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Anayasa çalışmaları kapsamında Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş'un bugün DEM Parti'den sonra ikinci durağı Saadet Partisi Meclis Grubu oldu. Kurtulmuş, ziyaretinde Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile görüştü.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa konusunda Saadet Partisi Grubu'nun fikirlerini aldıklarını söyleyerek, görüşmenin olumlu gertiğini ifade etti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise, teklifi gruplarında değerlendireceklerini belirterek, "En önemli şey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığının net şekilde ayrılacağı söylenmişti. Gördüğümüz şu ki verdiğimiz soru önergelerinde dahi anayasa bakanlara diyor ki, 'Soru önergelerine 15 günde cevap verin.' Ama cevap vermiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz Türkiye'nin konuşan Türkiye olmasını istiyoruz, susan değil. Konuştuktan sonra uzlaşan Türkiye, uzlaştıktan sonra anlaşan Türkiye" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, siyasi zemine katkı saglayacak her türlü çabanın içinde olacaklarını belirterek, TBMM Baskanının da buna katkı ve çabaları olacağını kaydetti.

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