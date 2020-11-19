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Spor TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası
Spor

TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:27:59 -
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Türk Telekom maçında diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekçesiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasının uygulandığı belirtildi.

Hakaretin müsabaka görevlisine yapılmasından dolayı cezanın artırıldığı ve Çek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.


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