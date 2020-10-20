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Spor TBESF Başkanı Uztürk, tekerlekli sandalye basketbol kulüp başkanları ile toplantıda buluştu
Spor

TBESF Başkanı Uztürk, tekerlekli sandalye basketbol kulüp başkanları ile toplantıda buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:24:35 -
TBESF Başkanı Uztürk, tekerlekli sandalye basketbol kulüp başkanları ile toplantıda buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, tekerlekli sandalye basketbol kulüp başkan ve temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, TBESF Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Branş Asbaşkanı Önder Yurdagül, Teknik Kurul Başkanı Emin Bayramlar ile Süper ve 1. Lig'de yer alan kulüplerden, 19 yetkili katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayı sonuna ertelenen liglerin durumunun değerlendirildiği toplantıda, kulüp başkan ve temsilcileri, salgının durumuna bağlı olarak liglerin oynatılması konusunda görüşlerini belirtti.


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