TBB'den yabancı belediyeler ve uluslararası kurumlarla pandemiyle ilgili tecrübe paylaşımı

ANKARA (AA) -Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Azerbaycan Belediyeler Birliği ve Makedonya'nın Gostivar Belediyesi ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri ele aldı, tecrübe paylaşımında bulundu.

TBB'de yapılan açıklamaya göre, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası kuruluşlar ile yabancı belediyelerle deneyim ve bilgi paylaşımı amacıyla video konferans yoluyla düzenlediği toplantılar devam ediyor.

Bugün UCLG-MEWA, Azerbaycan Belediyeler Birliği ve Makedonya'nın Gostivar Belediyesi ile Kovid-19 sürecine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

UCLG-MEWA Başkanı Muhammed Sadieh, toplantıda teşkilatın bölgedeki faaliyetlerini, İran, Ürdün, Lübnan ve diğer bölge ülkelerinin pandemi sürecindeki durumlarını anlattı. Dünyanın salgına hazırlıksız yakalandığını, bundan sonraki süreçte olağanüstü durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Sadieh, TBB Başkanı Fatma Şahin ile dayanışma içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

TBB Başkanı Fatma Şahin de sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı ile güçlü koordinasyon sisteminin Türkiye'yi salgınla mücadelede diğer ülkelerden daha başarılı yaptığına işaret etti. Türkiye'nin 80 ülkeye insani yardım götürdüğünü belirten Şahin, "Sosyal devlet olarak 'Veren el alan elden üstündür' ve 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düşüncesini muhafaza ettik." ifadelerini kullandı.

- Türkiye ve Azerbaycan'dan kardeşlik mesajı

Azerbaycan Şehirler Birliği Başkanı Tamraz Tağıyev ile yapılan toplantıda ise ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin pandemiyle mücadele sürecine ilişkin bilgiler aktaran Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi pandemi sürecini en başarılı yöneten ülkeler grubuna aldığını, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, ülkenin güçlü sağlık altyapısı ve yerel ile merkez arasındaki güçlü koordinasyonla sağlandığını kaydetti.

Tağıyev de ülkesindeki deneyim ve uygulamaları özetleyerek, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmaya vurgu yaptı. Türkiye'ye destekleri için teşekkür eden Tağıyev, kısa zamanda salgının son bulması temennisinde bulundu.

- Makedonya Gostivar Belediyesi ile pandemi çalışmaları istişare edildi

Makedonya eski Sağlık Bakanı ve Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravarin ile yapılan toplantıda da birlik ve beraberlik mesajı verildi. TBB Başkanı Şahin, "'Eğitimde, sağlıkta, emniyette, adalette 'önce insan' diyen bir sistem geliştirdik. Hastanelerin personel, altyapı, fiziki destek kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlü bir şekilde sisteme dahil edilmesi bu süreçte Türkiye'yi pozitif ayrıştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Taravari ise Gostivar'da pandemiyle ilgili bir danışma merkezi kurulduğunu, belediyesinin Makedonya'daki merkezi hükümetten yeterli desteği almadığını kaydetti. Salgınla kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini aktaran Taravari "Buna rağmen daha ilk günden başlayarak sokakları, caddeleri, ortak yaşam alanlarını dezenfekte etmeye başladık. Virüsle mücadelede merkezi olarak haftada bir televizyon vasıtasıyla gelişmeler ve tedbirler hakkında bilgilendirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.