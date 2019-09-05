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Taze siyah incir Çin pazarında talep gördü

Hong Kong’ta 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’na "The World Is Fresh Wıth Us (Dünya Bizimle Taze)” sloganıyla katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:05
Taze siyah incir Çin pazarında talep gördü

Hong Kong’ta 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’na "The World Is Fresh Wıth Us (Dünya Bizimle Taze)” sloganıyla katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi.



Hong Kong’a Türkiye’nin kiraz ihracatı 2019 yılında yüzde 79’luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Çin’e bu yıl başlayan kiraz ihracatı ise kısa sürede 3 milyon 313 bin dolara ulaştı.


Hong Kong’ta yaşanan son protestoların gölgesinde başlayan Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’na ilginin protesto gösterilerine karşın yoğun olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin, Hindistan ve diğer Uzakdoğu ülkelerinden gelen ithalatçıların Türk kirazına ve siyah incirine ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.


Çin’e kiraz ihracatının izninin bu yıl kiraz sezonunun bitimine yakın çıktığını hatırlatan Uçak,"Çin’de kiraz en çok sevilen meyve. Çinlilerde sofranızda kiraz olması bir prestij kaynağı. Sezon sonuna geldiğimiz sırada yasakların kalkmış olmasına karşın Çin ve Hong Kong’a 6,8 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin kısa sürede kiraz ihracatımızda 4. büyük pazar konumuna yükseldi. Hong Kong’a Türkiye’nin kiraz ihracatı 2019 yılında yüzde 79’luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda kiraz ihracatımızda Çin’in çok daha büyük pay alacak" şeklinde konuştu.


Çinlilerin siyah incire de yoğun ilgi gösterdikleri bilgisini veren Uçak, 2019 yılında taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz’da başladığını, o tarihten günümüze Hong Kong’a 886 bin dolarlık taze siyah incir ihraç edildiğini ifade etti.


Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı sırasında Türkiye’nin ürettiği ve ihraç ettiği diğer yaş meyve sebzeler ile kurutulmuş domates, turşular ve diğer meyve sebze mamulleri ile ilgili de tanıtım yaptıklarına vurgu yapan Uçak, verimli bir fuar geçirdiklerini sözlerine ekledi.



Asia Fruit Logistica 2019 Fuarında; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ni Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Yönetim Kurulu Üyesi Vural Güleç temsil etti.


Fuarda toplam 851 katılımcı firma yer alırken, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile 13 Türk firması fuarda yer alırken, Türkiye’den katılan toplam firma sayısı 15 oldu.



Fuarın ilk günü Türkiye’nin Hong Kong Başkonsolusu Peyami Kalyoncu ve Ticaret Müşaviri Merve Yılmazcan fuarda Türk firmalarını ziyaret ederek, Uzakdoğu pazarı ile ilgili Türk firmalarına bilgi alışverişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:05
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