Tayyip Erdoğan'ın dibinden ayrılmayan Muazzez Ersoy'dan o edepsizliğe destek

Dün gece Kuruçeşme Açıkhava konserlerinde sahne alan 63 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, edepsiz şarkıcı Gülşen'in sürekli gündem olan sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Giydiği sahne kostümleri ve yaptıkları ile sık sık gündeme gelen, sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da verdiği konserle yine gündeme gelmişti.

Sahnede arkadaşının kucağına çıkan ve Edis ile kalça tokuşturarak dans eden Gülşen, sosyal medyada tepki alarak gündem olmuştu.

46 yaşındaki şarkıcıya destek Muazzez Ersoy'dan geldi.

Gülşen'in son dönemde giydiği pespaye sahne kostümlerinin çok konuşulduğunu belirten Ersoy, "Gülşen'ime dokunmayın. Heykel gibi, ona her şey yakışıyor. Onu çok seviyorum" diyerek şıracının şahitliğine soyundu.