Tayyar, merak edilen o soruyu sordu! Mevzu fidye mi yoksa gizli bir emanet mi?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, kaçırılıp rehin alınan İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’dan istenen 500 kilo altına ilişkin soru işaretlerini ortaya koydu.
Sosyal medyadan konuya ilişkin görüşlerini aktaran Tayyar, “Kaç gündür gündemde. Malum, İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmış, dövülmüştü. Polis kısa sürede Karaal’ın yerini tespit edip kurtarmış, suçluları yakalamıştı. Karaal’dan fidye olarak 500 kilogram altın istemişler. Bir bürokratta 500 kilogram altın olduğunu düşündüren ne acaba? Mevzu fidye mi yoksa gizli bir emanet mi? Kokusu çıkar yakında” diye yazdı.