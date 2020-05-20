Tayvan lideri Tsai'dan Çin’e "birlikte var olalım" çağrısı

ANKARA (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin ile diyalog halinde olmayı arzu ettiklerini belirterek, "iki tarafın, uzlaşmazlığın ve farklılıkların yoğunlaşmasını engelleme ve uzun vadede birlikte var olma konusunda bir yükümlülüğü olduğunu" söyledi.



Tayvan Merkezi Haber Ajansı’nın (CNA) haberine göre, Tayvan adasında liderliğinin ikinci döneminin açılış merasiminde konuşan Tsai, geçen dönem Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı sağlamak için büyük çabalar harcadıklarını, gelecek 4 yılda aynı yaklaşıma sadık kalacaklarını dile getirdi.

"Bu çabalarımıza devam edeceğiz ve Çin ile diyalog halinde olmayı ve bölgesel istikrara daha somut katkılar yapmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullanan Tsai, İki Yaka (Çin-Tavyan) ilişkilerinin tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını kaydetti.



Tsai, Çin ve Tayvan’ın farklılıkların ve uzlaşmazlığın yoğunlaşmasını önlemek ve uzun vadede birlikte var olmak için bir yol bulma yükümlülüğü olduğunu belirterek, "Değişen koşullar karşısında, ilkelerime sıkıca bağlı kalacağım, meseleleri çözmek için açık bir tutum benimseyeceğim." ifadelerini kullandı.



Tsai ayrıca, Çin’e "İki Yaka" ilişkilerinin uzun vadeli istikrarlı gelişimi için kendisiyle çalışması çağrısında bulundu.

- "Tayvan ve Çin’in birleşmesi kaçınılmaz"

Diğer yandan Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Tsai’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Tayvan’daki iktidar partisi yetkililerinin iki tarafın iş birliği ve iletişimini engellediğini kaydeden Ma, bu makamların "salgın bahanesiyle bağımsızlık arayışında olduğunu" ve dış güçlerle İki Yaka ilişkilerinin barışına zarar vermek için çabalarını artırdığını ileri sürdü.



Ma, Çin ile Tayvan’ın birleşmesinin “kaçınılmaz” olduğunu, hiç kimse ve hiçbir gücün bunu engelleyemeyeceğini savunarak, herhangi bir dış gücün Çin’in iç işlerine müdahale etmesini kesinlikle tolere etmeyeceklerini vurguladı.



Tayvan’ın bağımsızlığının zamanın seyrine ters düştüğünü ve çıkmaz yolda olduğunu belirten Ma, "Herhangi bir şekilde Tayvan’ın bağımsızlığını hedefleyen ayrılıkçı etkinliklere kesinlikle hiçbir boş alan bırakmayacağız." şeklinde konuştu.



Tsai, Tayvan’da 11 Ocak’ta 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem "Başkanlık" ve 10. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların yüzde 57,1’ini alarak ikinci dönem liderliğini kazanmıştı.

Tayvan’da 2016’da iktidara gelen Tsai sonrası İki Yaka ilişkileri durmuş ve Tayvan lideri bağımsızlık yanlısı politikaları izlerken, Pekin yönetimi de adaya karşı tutumunu sertleştirmişti.



İki Yaka ilişkilerindeki gerginlik, Tayvan’ın diplomatik ilişkisinin bulunduğu 7 ülkenin Çin ile diplomatik ilişki tesis ederek, Tayvan ile bağlarını koparmasıyla sonuçlanmıştı.



Son zamanlarda ise Çin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Tayvan’ın Dünya Sağlık Örgütünün karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesi’nin 18 Mayıs’ta düzenlediği 73’üncü toplantısına katılmasını engellemişti.



- Tayvan'ın statüsü



Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.





