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Dünya Tayland'da muhalefet lideri görevinden istifa etti
Dünya

Tayland'da muhalefet lideri görevinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-09-15 15:40:00 -
Tayland'da muhalefet lideri görevinden istifa etti

Tayland'da İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, halefinin muhalefet liderliği görevini üstlenmesinin önünü açmak için görevinden ayrıldı.

Tayland'da İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, halefinin muhalefet liderliği görevini üstlenmesinin önünü açmak için görevinden ayrıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, "TIME100 Next"in takip edilmesi gereken genç küresel liderler listesinde yer alan Pita, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Pita, MFP'nin muhalefet bloğunda en fazla milletvekiline sahip olmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğini askıya alması nedeniyle muhalefet liderliği görevini kabul edemeyeceğini belirtti.

Anayasanın, muhalefet liderinin en büyük muhalefet partisine öncülük eden bir milletvekili olmasını öngördüğüne işaret eden 43 yaşındaki Pita, "Partiye, benim yerime 'muhalefet lideri' rolünü üstlenebilecek bir milletvekili seçme olanağı tanıyarak MFP liderliği görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Pita, MFP üyelerini, 24 Eylül'de yeni lideri seçmek için toplanmaya çağırdı.
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