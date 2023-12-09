Tayland ile karşılıklı yatırımlar artacak…

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Tayland’ın 2002 yılında 200 milyon dolar olan ticaret hacminin 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar dolara ulaştığını kaydederek, “Tayland Krallığı’nın Milli Günü vesilesiyle bugün aranızda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını idrak ediyoruz. İlişkilerimiz, Büyükelçiliklerimizin açılmasını müteakip, dostluk ve karşılıklı yarar temelinde çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmektedir. Dönemin Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi geçtiğimiz Ocak ayında ziyareti sırasında imzalanan Ortak Eylem Planı (2023-2028) bu anlamda bize bir yol haritası sunuyor. Üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesinin bu yol haritasının somut iş birliği projeleriyle zenginleştirilmesi açısından önem taşıdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaret hacmimiz ivme kazanarak büyüyor

Bakan Uraloğlu, Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Tayland Hükümeti ve halkının destek ve dayanışması için şükranlarını sunarken “İkili ticaret hacmimizin ivme kazanarak büyüdüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2002 yılında 200 milyon Dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesi ve karşılıklı yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

THY’nin doğrudan seferleri (İstanbul-Bangkok ve İstanbul-Phuket) ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde ve halkları birbirine yakınlaştırmada bir köprü işlevi gördüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, “İkili bağlarımızın ilerletilmesinde ülkemizde eğitim gören Taylandlı öğrenciler de önemli yere sahipler. İlişkilerimiz bakımından önem arz eden ve derinleştirilmesi yönünde çalıştığımız diğer alanlar da savunma sanayii ve güvenlik iş birliği alanlarıdır” dedi.

Asya-Pasifik Bölgesiyle ilişkilerimizin güçlendirilmesine önem atfediyoruz

Bakan Uraloğlu, çok boyutlu dış politikalar ve Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiklerini de vurgularken, “Bu çerçevede, Tayland’la iş birliğimizi de ikili boyutun yanı sıra, BM ve Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN gibi çok taraflı platformlarda daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Küresel ve bölgesel sınamaların arttığı bir dönemde yakın iş birliğimizin ortak çabalarımızla çeşitlenerek güçleneceğine inanıyorum. Sözlerime son verirken, Tayland’da Ekim ayında işbaşına gelen yeni Hükümeti tebrik ediyor, başta Büyükelçimiz Sayın Apirat Sugondabirom olmak üzere, Tayland Hükümeti ve dost Tayland Halkı ile Türkiye’deki Tay vatandaşlarını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

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